Hannover - Alle drei Fliegerbomben auf einem Baugelände in Hannover sind entschärft. Auch die zunächst problematische dritte Bombe machten Experten mithilfe eines Wasserschneidgeräts unschädlich, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der Zünder wurde aus dem Sprengsatz herausgeschnitten. Jetzt würden die Zünder noch kontrolliert gesprengt, wie die Stadt Hannover per Twitter mitteilte. Die Sicherheitskräfte erwarteten dabei keine Probleme mehr. Damit können die etwa 50 000 Menschen, die das Sperrgebiet verlassen mussten, demnächst in ihre Wohnungen zurückkehren.