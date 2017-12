Duisburg - Nach der Havarie eines Kreuzfahrtschiffs auf dem Rhein bei Duisburg geht die Schweizer Reederei Scylla von langen Verhandlungen mit der Versicherung wegen der Schadenshöhe aus. "Was und wie viel von der Versicherung übernommen wird, hängt von den Umständen des Unfalls ab", sagte eine Reedereisprecherin dem Online-Portal "Der Westen". Die Klärung könne sich über Monate, wenn nicht gar Jahre hinziehen. Bei dem Unfall mit 129 Menschen an Bord war das Schiff am Abend mit dem Bug gegen einen Pfeiler der A-42-Brücke bei Duisburg geprallt und schwer beschädigt worden.