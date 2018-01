Neckarweihingen Ein Fastnachtskinderbuch schenkt Freude

Bevor die feierliche Übergabe vollzogen wurde, hatte unsere „Erklärhexe“ Andrea Roock den Kindern die mitgebrachten Masken und Häser erklärt. Sie konnte anschließend die Kinder dazu animieren, bei einem kleinen Tanz mitzumachen, wobei alle anwesenden Kinder begeistert waren und für diese Vorstellung sogar Applaus von Bürgermeister Seigfried einheimsten.

Im Anschluss an diese Tanzvorführung übergab der Präsident der Mistelhexen, Stefan Diefenbach, symbolisch ein Buch an die Vertreter der Stadt Ludwigsburg, die wiederum das erste Buch an die Leitung des Kindergarten Häslenweg weitergaben.

Bei der Übergabe war als Vertretung der LWK-Jugend Patrick Diefenbach anwesend, sowie einige Mitglieder und Hästräger der Mistelhexen.

An dieser Stelle nochmals ein kleines Dankeschön an die Kindergartenleitung im Häslenweg, dass sie den Mistelhexen die Möglichkeit für diesen Akt gegeben haben.

Das Buch „Die kleine Maus sucht die Fasnet“ soll den Kindern zeigen, warum und wie die Narren ihre schwäbisch-alemannische Fasnet feiern und wie es dazu kommt. Wichtig hierbei ist es den Kleinsten zu zeigen, dass es sich hierbei um eine kurze Zeitspanne handelt, in dem die Maus tatsächlich Fasnet, Fasching und Karneval feiern kann. Dabei zeigt auch schon das Titelbild, dass beim Feiern der Fasnet keiner ausgegrenzt werden soll, die närrische Zeit soll für alle ein Grund zur Freude und zum Feiern sein.