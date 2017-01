- Marbach/Steinheim/Bottwartal

Insgesamt 19 Schüler der Musikschule Marbach-Bottwartal stellen sich am Wochenende 28./29. Januar im Wettbewerb „Jugend musiziert“ der Jury in Ditzingen und in Esslingen. Der Wettbewerb ist der größte und wichtigste seiner Art in Deutschland und wird zum 54. Mal ausgetragen. Die Teilnehmer werden in sieben Altersgruppen eingeteilt. Die Wettbewerbskategorien wechseln in dreijährigem Turnus.