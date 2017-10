Musikakademie Staudenmaier Die Künstlerin taucht buchstäblich in ihre Bilder ein

Großbottwar - Großbottwar Ute Pfeil wurde 1960 in Bönnigheim geboren. Als Erzieherin im städtischen Kindergarten arbeitete sie von Anfang an in einem kreativen Beruf. Durch ihre Liebe zur Natur und die vielseitige Arbeit mit Kindern wurde sie zum Malen inspiriert. So entstanden ihre ersten Bilder in Aquarelltechnik mit Motiven aus der Natur in ihrem Umfeld.Ute Pfeil entdeckte im Malen eine Leidenschaft. Es war für sie ein besonderer und passender Weg, sich mit ihrer Fantasie auseinanderzusetzen. Sie besuchte mehrere Malkurse bis sie letztendlich in der Malwerksatt von Roswitha Mann, Künstlerin in Bönnigheim, ihre Maltechnik verfeinern konnte und ein Zugang zur Acrylmalerei entstand.