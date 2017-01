Murr Zur Taufe wird in die Murr gestiegen

Die Taufe wird normalerweise schon Kindern in den ersten Jahren nach der Geburt gespendet. Allerdings ist das heute nicht mehr selbstverständlich. „Viele Eltern wollen eigentlich, verpassen dann aber die Gelegenheit“, erzählt Renz. In Stuttgart sei die Quote von Taufversäumnissen hoch, in Murr werde das nicht so sein, ist sich der Pfarrer sicher. Manche Eltern wollten auch warten, bis ihre Kinder eine eigene Entscheidung treffen können. Die Kirchengemeinde schreibe aber die kirchlich gemeldeten Eltern der Drei- bis Zwölfjährigen an, um sie für eine nachträgliche Taufe am Fluss zu interessieren. Man wolle die Menschen nicht bedrängen, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen, wie wichtig ihnen der Glaube sei.

Eine Taufe im Fluss sei für die Gemeinde in jeder Hinsicht ein Experiment, so Renz auf die Frage, was man mache, wenn es regnen sollte. „Wir könnten auch einen Swimmingpool auf dem Kirchplatz aufstellen mit einem Unterstand – aber das wäre natürlich nicht so schön.“ Stattdessen wolle er mit der Gemeinde möglichst eine Prozession zur Murr unternehmen. „Wir hoffen, dass es nicht so kalt ist“, sagt Renz mit Blick auf den Termin mitten in den Eisheiligen.