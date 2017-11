Murr/Zsobok Der neue Wagen leistet schon treue Dienste

Der Transporter fahre sich, so Burk, viel angenehmer als das in die Jahre gekommene Vorläufermodell. Erforderte die 1360 Kilometer lange Tour von allen Beteiligten bisher physische Höchstleistungen, können jetzt vier bis sieben Personen in dem Wagen bequemer sitzen „und auch mal aufstehen“, so Burk, der dafür bekannt ist, dass er als Fahrer nicht viele Pausen macht.

Die ersten Touren des neuen Sprinters seien vor allem für die Menschen wichtig gewesen, die von Zsobok nach Deutschland reisten, um hier im Sommer als Erntehelfer zu arbeiten oder mit Hilfe eines Anhängers schwere Sachspenden in ihre Heimat zu überführen. So habe man durch einen Spender aus der Konkursmasse von Schlecker in Ehingen Schränke bekommen, die im Kinderheim oder in anderen Häusern in dem rumänischen Dorf eingebaut werden können.