Murr Elf Verletzte nach Wohnhaus-Brand

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 43-jährigen Bewohner des Hauses, der das Feuer zuerst bemerkte, die Nachbarn weckte, die Einsatzkräfte alarmierte und daraufhin versuchte, selbst Herr über die Flammen zu werden. „Doch in dem Keller gab es eine viel zu große Hitzeentwicklung“, berichtet der Murrer Kommandant Marcus Leibbrandt. Diese war so stark, dass die Außendämmung an der Fassade des Hauses weggeschmolzen ist, wodurch es eine heftige Rauchentwicklung gab. Im Erdgeschoss sei der Verputz einer Betondecke abgeblättert. „Wir konnten zunächst den Entstehungsort des Feuers nicht finden“, so der Kommandant. Die Helfer seien regelrecht „in eine Rauchwand gefahren“.

Neben 24 Einsatzkräften aus Murr waren auch zwei Löschfahrzeuge mit 18 Mann Besatzung aus Pleidelsheim sowie ein Löschfahrzeug und die Drehleiter, ebenfalls 18 Personen stark, aus Marbach im Einsatz. Die Ludwigsburger Feuerwehr kam mit dem Gerätewagen Atemschutz zur Hilfe herbei geeilt. Der Alarm ist gegen 5.40 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, die Löscharbeiten dauerten bis 9.30 Uhr an.