Murr Wohnwagen gestohlen

Murr - Mit einem Wohnwagen im Wert von mehr als 20 000 Euro machten sich bislang unbekannte Diebe davon, die zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr in der Boschstraße in Steinheim zuschlugen. Indem sie auf der Nordseite eines eingezäunten Abstellplatzes für Wohnwagen ein Zaunelement aufbogen, konnten sie sich Zutritt auf das Gelände verschaffen. Dann begaben sich die Einbrecher zur Ostseite und schoben zwei Wohnwagen auseinander. Anschließend beschädigten sie ein weiteres Stück des Zaunes, so dass eine „Ausfahrt“ entstand, und zogen den Wohnwagen der Marke Hobby, auf den sie es abgesehen hatten, vom Platz. Vermutlich wurde er außerhalb des Geländes an ein Fahrzeug gehängt und schließlich abtransportiert.