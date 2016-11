Murr Wiederholt Autoreifen in Murr zerstochen

Murr - Ein 26-jähriger Murrer ist richtig sauer. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres haben Unbekannte an seinem Auto zwei Reifen zerstochen. Im März dieses Jahres fand er seinen 1er-BMW am Morgen mit nur noch zwei intakten Reifen vor, zudem hatten die unbekannten Täter an mehreren Stellen den Lack an seinem Fahrzeug zerkratzt. „Damals war ich nicht das einzige Opfer. In der Nacht sind in Murr fünf Autos beschädigt worden“, erinnert er sich.