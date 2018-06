Murr Wettkampf und Riesenspaß

Dennoch versuchen die Teams, bei Wettbewerben gegeneinander zu gewinnen. Anders als bei den üblichen Wettkämpfen, bei denen jeder für sich kämpft, geht es bei den Mannschaften um eine gute Teambilanz. „Da geht man eher auf Sicherheit und weniger auf Risiko, auch, weil jeder nur vier statt der üblichen sechs Versuche hat“, so Uwe Luckscheiter von der LG Freiberg. „Leichtathletik ist sonst kein Mannschaftssport, daher sind diese Meisterschaften etwas Besonderes. Wir werden uns mit den Murrern einen Kampf um Platz zwei liefern“, versprach Freibergs Thomas Lindenmayer. Die LG Rems-Welland war der erklärte Favorit dieser Altersklasse. Tatsächlich gewannen sie auch den Meistertitel mit 10 144 Punkten. Zwischen dem SGV Murr und der LG Freiberg wurde es spannend. In mehreren Disziplinen lagen die Ergebnisse beider Teams eng beieinander. Während des 3000-Meter-Laufs machten die Murrer Zuschauer eine Laola-Welle, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Für Murrs Abteilungsleiter Uwe Funk, der in dieser Disziplin an den Start ging, war seine Zeit von 14:17,92 Minuten in Ordnung. „Die zweiten 1000 Meter waren sehr hart, aber ich bin zufrieden“, betonte Funk. Bei der abschließenden Staffel verloren die Freiberger wertvolle Zeit und damit auch Punkte, als ihnen ein Wechsel-Fehler unterlief. Trotzdem wurde die LG Freiberg am Ende mit 8477 Punkten vor dem SGV Murr Zweiter. Die Gastgeber holten 8101 Punkte. Dem freundschaftlichen Verhältnis der beiden Mannschaft untereinander wird das Ergebnis aber sicher keinen Dämpfer verpasst haben.