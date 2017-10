Murr Vocalfeuerwerk und originelle Unterhaltung begeistern das Publikum

Moderiert wurden die „nicht immer ernst zu nehmenden Nachrichten“, von einer launigen Tatjana Geßler, die ihr Handwerk versteht: Geschmeidige Moderation und ein angenehm-kesser Interview-Stil – stets mit Hündin Fini in Begleitung. Die liebreizende SWR-Moderatorin und bekannte Tierschützerin aber überzeugte bei dem Konzert auch mit einem Bandauftritt. In Begleitung von Jürgen Lengerer und Klaus Woede, beide Gitarre, Felix Hertel am Vibraphon, Frank Müller (Cajón) sowie Janina Fode (Backroundstimme) präsentierte Geßler gecoverte wie selbstgestrickte Songs, die auch zum Nachdenken anregen.

Der Jubilar wiederum ertönte im Stimmenmeer der Kreischormitglieder und eröffnete den Liederreigen mit „Fröhlich klingen unsere Lieder“. Harmonisch ertönten die fein nuancierten Stimmen, die zudem deutlich artikuliert und gestisch gewitzt, Lieder wie die Schwarzwald-Hymne oder „Was Frauen alles können“ ebenso wie Kompositionen auf die Forelle zu Gehör brachten. Das Männerensemble vom Kreischor zog damit gleich und überraschte mit einem Repertoire, das auch pointiert „Hasso, mein Hund ist schwul“ zur allgemeinen Belustigung anstimmte. Vielfach am Klavier begleitet wurden die Chorsänger von Harald Siegle.Chormäleon ist der Chor der Dualen Hochschule in Stuttgart, der als weiterer Glücksgriff für das Konzert zu werten ist und beeindruckend demonstrierte, wie Heimsch arbeitet. Der energiegeladene Chorleiter nämlich fordert, spornt an, lockt und schafft Möglichkeiten, das Beste aus jeder Stimme herauszuholen. Von schwungvoller Choreografie begleitet, zeigte sich mit dem jungen Chor ein vitaler Klangkörper, dessen Leuchtkraft der Stimmen bei Songs wie „Can´t stop me now“, Time warp (Rocky Horror Picture Show) oder dem Monumentalwerk von John Miles, „Music was my first love“, für frenetischen Applaus der Zuschauer sorgte.