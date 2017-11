Murr Viele Premieren auf und neben der Bühne

Wer an Gardetanz denkt, dem kommt als erstes Karneval oder Fasching in den Sinn. Damit wäre der geneigte Besucher beim TSV jedoch meilenweit danebengelegen. Zwar erinnern Kostüme und Choreografien an den Karneval, doch der TSV ist ein Turniertanzverein, der mit Fasching überhaupt nichts zu tun hat. Dafür bietet der Verein verschiedene Disziplinen rund um den Bereich Tanz und Choreografie. Diese präsentierten die stolzen Tänzer am Sonntagnachmittag Angehörigen, Verwandten und Interessierten.

„Die Turniere kosten meistens Eintritt für Zuschauer“, sagt Zweite Vorständin und Organisatorin Rebecca Stojanovic. „Da können dann eben nicht immer alle Familienmitglieder mitfahren. Hier haben auch Oma und Opa die Gelegenheit, die Kinder und Jugendlichen tanzen zu sehen.“ Das Konzept ging von der ersten Minute an auf. Bereits eine Viertelstunde nach Saalöffnung mussten neue Tische und Stühle herangeschafft werden. „Wir sind selbst überrascht, wieviel hier wirklich los ist.“ Immerhin tanzen im Verein aktuell 160 Kinder in verschiedenen Gruppen. Darunter waren der klassische Gardetanz mit Gruppen von bis zu 19 Tänzern, Garde-Paartanz, Schautanz und die sogenannte Modern-Kategorie. Wo der Gardetanz der Klassiker unter den Disziplinen ist, bieten Schautanz und Modern einige Freiheiten. „Beim Schautanz sind verschiedene Kostüme erlaubt, die beim Gardetanz ausgeschlossen sind“, erklärt Stojanovic. „Dabei erzählen die Tänzer mit ihrer Choreografie eine Geschichte. Die Modern-Kategorie ist dann vor allem in der Bewegung freier. Sie kombiniert klassische Elemente des Gardetanzes mit Bewegungen aus Jazz und Hip-Hop-Stilen. Dabei sind die Kostüme nebensächlich, ein schlichter schwarzer Look reichte an dieser Stelle völlig aus.