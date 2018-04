Murr „Verantwortungsvolle Eltern sagen Nein“

Murr - Vor allem von zwei Situationen berichtet Katrin Haberland, die pädagogische Vorsitzende beim Verein Itzebitz ist. Diese hätten ihr gezeigt, „dass für viele Kinder mittlerweile der tägliche Umgang mit elektronischen Medien normal ist“. Und auch Johann Leitner, Vorsitzender für Verwaltung und Recht, spricht diese beiden Situationen vor fast 500 Zuhörern am Samstagabend in der Murrer Gemeindehalle an: „Ein etwa eineinhalb Jahre alter Junge war sehr angetan von unserem Aquarium, besonders von einem Goldfisch. Lange Zeit hat er die Fische betrachtet und irgendwann folgende Handbewegung gemacht“, und er zieht Daumen und Zeigefinger so auseinander, wie man es macht, um etwas auf einem Smartphone oder Tablet zu vergrößern. „Er wollte durch diese Bewegung am Glas des Aquariums den Fisch vergrößern.“ Eine weitere Begegnung mit einer Mutter, für die es selbstverständlich war, dass ihr zweieinhalbjähriger Sohn ein eigenes iPad hat, habe die Vorsitzenden weiter aufhorchen lassen.