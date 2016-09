Murr - Einen Schaden von etwa 1000 Euro hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstag, gegen 8 Uhr, in der Bietigheimer Straße, kurz vor dem Ortseingang Murr ereignete. Eine 23 Jahre alte Peugeot-Fahrerin, die nach Murr unterwegs war, musste einem bislang unbekannten entgegenkommendem Lastwagenfahrer ausweichen, der plötzlich auf ihre Spur kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 23-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus, wodurch ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte anschließend seine Fahrt unbeirrt in Richtung der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim fort. Das Polizeirevier Marbach sucht unter Telefon 0 71 44/ 90 00 Zeugen. Insbesondere werden jene Verkehrsteilnehmer gebeten sich zu melden, die sich hinter dem Lastwagen beziehungsweise dem Peugeot befanden.