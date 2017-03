Murr/Turnen Ganze Generationen brachte er zum Schwitzen

Murr - Schwingen sich Turner in der Murrer Sporthalle hinauf ans Reck, drehen sie sich an den Ringen um die eigene Achse oder zeigen sie am Boden ihre Kunststücke, dann ist ein Mann meistens nicht weit: Otto Hartmann. Seit vier Jahrzehnten ist der im Jahr 1939 geborene Murrer Trainer beim SGV. Doch nicht nur das zeigt seine innige Verbindung zur Turnabteilung des Vereins – schließlich war er es, der die Abteilung einst mitbegründet beziehungsweise nach einer Pause wieder zum Leben erweckt hat. 1979 war das, als die inzwischen abgerissene Gymnastikhalle im Ort fertiggestellt worden ist. Zwei Jahre zuvor hatte er bereits die Mädchen-Gymnastikgruppe übernommen. Turnen in Murr ohne Otto Hartmann? Das wäre wie ein Barren ohne Holmen, wie eine Kür ohne abschließenden Strecksprung.