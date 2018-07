Murr/Triathlon Zwei für Hawaii

David Albert war mit dem Ziel gestartet, das Schwimmen knapp unter einer Stunde zu absolvieren. „Ich hatte aber das Gefühl, dass ich nicht immer geradeaus geschwommen bin. Die Zeit von 1:02 Stunden war aber okay.“ Auf dem Rad habe er dann immerzu gerechnet. Denn durch rund ein Dutzend Freunde und Verwandte an der Strecke war Albert stets über seine Platzierung im Bilde. „Es gab ja nur sieben Quali-Plätze für Hawaii in meiner Altersklasse. Als ich dann vom Rad gestiegen bin und gehört habe, dass ich auf einem Qualiplatz liege, habe ich gedacht: ,Jetzt hast du es selbst in der Hand!’“ Allerdings musste David Albert, der ursprünglich vom Laufen kommt, feststellen, dass so ein Marathon dann „doch etwas ganz anderes ist, wenn man vorher schon solche Schwimm- und Radstrecken absolviert hat. Eigentlich hatte ich eine Zeit unter drei Stunden angepeilt. Aber am Ende habe ich vor allem darauf geachtet mich gut zu verpflegen. Da ging es nur noch darum, unter den Top 7 zu bleiben.“ Dass er dann schließlich Dritter wurde, „konnte ich erst bei der Siegerehrung wirklich glauben“.

„Jetzt werden erst einmal ein bis zwei Wochen die Füße hochgelegt“, sagt Fabian Knobelspies. Doch dann beginnt bereits die Vorbereitung auf Hawaii. „Das Feld ist dort natürlich noch besser besetzt. Aber ein Platz unter den ersten Zehn in der Altersklasse könnte drin sein. Und unter die Top 100 im Gesamtklassement zu kommen, wäre ein Traum“, so Knobelspies weiter. „Ich möchte zeigen was ich kann. Aber dieses Rennen ist natürlich auch eine Belohnung für die viele Arbeit der vergangenen Monate.“ Es ist also eine Mischung aus Ehrgeiz und Vorfreude. Bei David Albert steht Letzteres ganz eindeutig im Vordergrund, er hat für den Ironman auf Hawaii nur ein einziges Ziel: „Ich will die Finisher-Medaille haben. Zeit und Platzierung sind egal. Und wenn ich auf allen Vieren ins Ziel krauche.“