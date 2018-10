Murr/Triathlon Ein wahrer Kampf – für alle drei Sillas

Auf dem Rad hatte Knobelspies dann etwas mit der vollen Strecke zu kämpfen. „Nach dem Wendepunkt in Hawi hat es die Gruppen dann aber mehr und mehr zerbröselt und ich konnte auf dem Rückweg einige Plätze gutmachen“, erzählt der Silla, der seine Radzeit von 4:45:22 Stunden als „super“ bezeichnet. Auf der Laufstrecke machten ihm die Temperaturen etwas zu schaffen. „Die Sonne hat gebrannt, weshalb ich an jeder Verpflegungsstelle versucht habe, so viel mitzunehmen, wie es nur geht“, erzählt der Triathlet. Richtig hart wurde es dann aber beim Energy Lab, einer der Schlüsselstellen des Ironman Hawaii. „Da war es echt brutal. Ich dachte teilweise, ich komme gar nicht vorwärts. Und auch der Heimweg war heftig“, sagt er. Der Zusammenschluss mit einem Athleten aus Amerika half dann aber auf den letzten acht Kilometern. „Wir konnte da noch einige einsammeln, eine sehr coole Geschichte, die es wahrscheinlich nur bei Rennen über eine solche Distanz gibt“, resümiert er.

Mit einer Zeit von 10:00:46 Stunden landete David Albert auf Platz 680. „Ich bin happy, dass ich es geschafft habe und es rum ist“, sagt der Marbacher, dessen Fokus die letzten Tage deutlich mehr auf „Flitterwochen genießen und Insel erkunden“, lag. Gegeben hat er dennoch alles – und das mit Erfolg. „Das Schwimmen war okay für meine Verhältnisse. Das lief nach Plan, zumindest von der Zeit her“, berichtet Albert. 1:11:38 Stunde benötigte er für die 3,86 Kilometer im Wasser. „Auf dem Rad habe ich mich gut gefühlt und extra etwas rausgenommen, um nichts zu riskieren. Also habe ich auch immer wieder mal den Kopf gehoben, um ein bisschen was von der Landschaft zu sehen“, erzählt er. Mit einer Radzeit von 4:59:13 Stunden war er am Ende voll im Soll. „Aber beim Laufen habe ich schon ab Kilometer fünf richtig Krämpfe bekommen, das war für mich dann doch eine neue Erfahrung. Eigentlich habe ich mich auf das Laufen gefreut, da das meine beste Disziplin ist“, so David Albert. Die Folge der Krämpfe: Der Marbacher musste sich immer wieder hinlegen und dehnen. „Das hat nicht viel gebracht“, erzählt er. Aufgeben wollte der Silla aber nicht, er kämpfte sich durch und finishte am Ende mit einer Laufzeit von 3:43:56 Stunden. „Im Nachhinein kann ich es mir nur so erklären, dass ich auf dem Rad zu viel Wasser getrunken habe und meinen Mineralhaushalt durcheinander gebracht habe“, sagt er, genießt nun aber erstmal weiter seine Flitterwochen und seinen gelebten Traum.