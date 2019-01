Murr/Tennis In kleinen Schritten immer weiter nach oben

Ab diesem Jahr möchte er auch Weltranglistenturniere spielen, um irgendwann auch im internationalen Tenniszirkus mitzumischen. Dort startet er dann für Weißrussland – eine ganz bewusste Entscheidung: „Mal angenommen, ich stehe auf Platz 500 in der Weltrangliste. Da könnte ich für den weißrussischen Verband schon interessant sein. In Deutschland bin ich da einer unter vielen.“ Doch da Kirill Anton bereits so viele Jahre in Deutschland lebt, hat er einen sogenannten „Aufenthaltstitel“. Er braucht somit kein Visum mehr und muss nur noch einmal im Jahr zum Amt. Außerdem gilt er für die Mannschaftsspiele hierzulande als „Tennis-Deutscher“, nimmt also nicht den einen Ausländerplatz weg, der pro Mannschaft im Bereich des Württembergischen Tennis-Bundes nur erlaubt ist. Das macht ihn für den TC Oberstenfeld sehr wertvoll. Denn so kann er hinter einem ausländischen Spitzenspieler an Position zwei in der Württembergliga spielen. „Für uns ist Kirill die ideale Lösung, ein echter Glücksgriff. Und noch dazu ist er ein sehr sympathischer junger Mann“, findet derTCO-Vorsitzende Dieter Haid.

Der so Gelobte selbst möchte in der Sommersaison zeigen, „dass ich mein Geld wert bin. Nachdem die Mannschaft vergangene Saison aufgestiegen ist, möchte ich natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass wir jetzt den Klassenerhalt schaffen. Und für mich selbst strebe ich eine positive Einzelbilanz an – ohne zu wissen, welche Gegner da genau auf mich zukommen.“ Für seine weitere persönliche Entwicklung hat sich der 19-Jährige nicht das eine ganz große Ziel gesetzt. Natürlich träumt er davon, mal unter die besten 100 Tennisspieler der Welt zu kommen. „Aber ich möchte das Schritt für Schritt angehen. Zunächst einmal unter die Top 150 in Deutschland. Dann die ersten Punkte für die Weltrangliste, und so weiter“, erklärt er.

Zum Tennis gekommen ist Kirill Anton mit acht Jahren durch seinen Stiefvater. Bald stellten sich erste Erfolge ein. Dem ersten Aufenthalt in Murr folgten wieder einige Jahre im Badischen, bevor er es dann auf einem Internat in Kaiserslautern versuchte. „Das war von den Bedingungen und vor allem von den Kosten her sehr gut. Allerdings war das sportliche Niveau einfach nicht hoch genug“, erklärt er, warum er die Zelte in der Pfalz wieder abbrach. „Letztlich sind hier in Murr die Bedingungen am besten für mich.“ Und schließlich gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die bei First-Line zu Weltranglistenspielern geformt wurden.

Zu seinen Stärken zählt Kirill Anton neben schnellen Beinen vor allem die Grundschläge, weshalb es nicht erstaunt, dass er am liebsten auf den eher langsamen Sandplätzen spielt. „Vor allem meine Vorhand ist recht gut, und in letzter Zeit hat sich auch mein Aufschlag zu einer Stärke entwickelt.“ Vielleicht ist das ja auch ein Grund für die zuletzt guten Ergebnisse bei den Hallenturnieren, wo in der Regel auf schnelleren Bodenbelägen gespielt wird.

Ein explizites Vorbild hat der 19-Jährige nicht, „es gibt mehrere Spieler, die ich bewundere. Zum Beispiel gefällt mir die Art zu spielen von Dominic Thiem unheimlich gut, wie schnell er auf dem Platz ist und wie intensiv er trainiert. Das gilt natürlich auch für Rafael Nadal, den ich sehr beeindruckend finde. Und bei Roger Federer bewundere ich diese Ruhe, diese Konstanz und wie einfach es alles bei ihm aussieht.“ Mit anderen Worten: Kirill Anton versucht sich bei jedem großen Spieler das Beste abzuschauen, um der beste Tennisspieler zu werden, der er selbst sein kann.