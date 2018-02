Murr Tausende Narren säumen die Straßen

Murr - Narren haben Glück – auch mit dem Wetter: Statt des angekündigten Regens blitzte sogar die Sonne hervor. Allenfalls auf dem Rückweg sorgte ein Regenguss für Abkühlung. Der Umzug der Carnevalsfreunde Murr am Sonntag mit über 40 Gruppen entwickelte sich wieder zum Publikumsmagnet. Tausende säumten die von Polizei und Feuerwehr gesperrten Straßen, gefühlt waren es noch mehr Besucher als sonst schon. Der Zug startet im Blattert. Vorneweg führt die Feuerwehr den Lindwurm an. Kommandant Marcus Leibbrandt nascht als Teddybär nicht von den Leckereien, sondern verteilt sie großzügig an die Umstehenden. Ein kleiner Narr hat sicherheitshalber eine Tüte mitgebracht, falls die aufgesammelten Süßigkeiten nicht alle gleich in den Magen passen.