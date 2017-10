Murr Feuerteufel setzt Strohballen in Brand

Murr - Dichter Qualm sorgte am Montagmittag in Murr für Besorgnis bei den Bürgern. Die Rauchschwaden waren sogar vom Autobahnzubringer aus nicht zu übersehen. Doch glücklicherweise hat keine Wohnung gebrannt, und Menschen wurden ebenfalls nicht verletzt. Allerdings standen mehr als 100 Strohballen auf einem Feld bei einem Aussiedlerhof am Hohenhartweg in Flammen. Gemeldet wurde das Feuer gegen 13.05 Uhr, berichtet Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Floriansjünger aus Murr seien schnell zur Unglücksstelle geeilt und hätten den Brand in den Griff bekommen. Bei ihrem Eintreffen brannte bereits der ganze Stapel.