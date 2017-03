Murr Stolz schwingt mit

Für insgesamt 188 Sportler liegen Urkunden, Gutscheine und Medaillen bereit, alle können natürlich nicht anwesend sein. Und die komplette aktive erste Fußballmannschaft des SGV, die am Schluss ausgezeichnet werden soll, ist schon mal zum Training gegangen. Ihre Urkunden und Glückwünsche nimmt der Trainer Marcus Ziegler gemeinsam mit dem Spieler Uwe Mäule entgegen.

Beim gemütlichen Abschluss der Veranstaltung sagt die Leichtathletin Jutta Rau-Theodosiou: „Die Veranstaltung war sehr nett und unterhaltsam, jedem wurde die Ehre zuteil, die ihm gebührt.“ Sie findet diese Ehrung wichtig, schließlich zeige sie die Vielfalt der Vereine in einem so kleinen Ort wie Murr. Jutta Rau-Theodosiou hat in diesem Jahr erste Plätze bei den baden-württembergischen oder süddeutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften in unterschiedlichen Disziplinen erreicht. Nun freut sie sich darauf, in diesem Jahr mit ihrem Team bei der Europameisterschaft in Aarhus, Dänemark, zu starten.