Murr - Zwei Schwerverletzte und einen Schaden von etwa 170 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1100 ereignet hat. Ausgelöst wurde das Unglück durch einen 74-Jährigen, der mit seinem Porsche in Richtung Steinheim unterwegs war und zwischen dem Bergkelter-Tunnel und dem Steinbruch-Tunnel aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, an dessen Steuer ein 63-Jähriger saß. Durch den starken Aufprall überschlug sich der Porsche, kam nach links von der Straße ab und blieb in einer Böschung auf dem Dach liegen. Der Opel kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine nachfolgende 41-Jährige konnte ihren VW nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte seitlich in den Opel.Ein weiterer Volkswagen, der hinter dem Porsche fuhr, wurde noch durch Trümmerteile beschädigt. Die beiden Fahrer im Porsche und im Opel erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Murr und Pleidelsheim waren mit insgesamt 22 Wehrleuten und drei Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz. Darüber hinaus kümmerten sich zwei Notärzte um die beiden Verletzten. Die Landesstraße 1100 ist im Bereich der Unfallstelle noch immer voll gesperrt.