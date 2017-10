Murr/Steinheim „Wir sind kein Klein-Las Vegas“

„Wir sind kein Klein-Las Vegas“, betont Torsten Bartzsch. Es gebe in Murr nicht mehr und nicht weniger Betriebe mit Automaten als anderswo. Man bekomme auch nicht dauernd Anfragen von Interessenten aus der Branche. In Murr seien momentan lediglich zwei rechtlich getrennte Casinos an einem Standort angesiedelt und seines Wissens dazu noch zwei Kneipen mit einzelnen Geräten. Es sei auch nie ein Thema gewesen, in das Thema Vergnügungssteuer einzusteigen. Auch aktuell seien keine derartigen Bestrebungen vorhanden. „Aber für die Zukunft ist nicht auszuschließen, dass wir das mal anfassen“, sagt Torsten Bartzsch.

Keine Gebühr auf einarmige Banditen erhebt auch Erdmannhausen. „Das gab es noch nie. Und wir haben auch nicht vor, eine Steuer einzuführen“, erklärt die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. „Es stehen vielleicht in zwei Lokalen überhaupt Automaten“, erklärt sie. Casinos würden in Erdmannhausen nicht betrieben. Die Auswirkungen und Einnahmen wären also verschwindend gering. „Das lohnt sich einfach nicht“, sagt sie.