Murr Schwere Zeit rund ums Nadelöhr naht

Murr - Der Bau des Kreisverkehrs an der Murrer Bergkelter beginnt am 6. August. Das Projekt wird den Verkehr über mehrere Monate massiv behindern. Das hat der Bürgermeister Torsten Bartzsch in der Ratssitzung am Dienstag bekannt gegeben. Der Rathauschef stellte die Planung für die geänderte Verkehrsführung vor. Er kündigte weitere aktuelle Informationen in der Tagespresse an, wenn das mehrstufige Projekt unmittelbar bevorsteht und wenn sich die Verkehrsführung später ändert.