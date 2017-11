Murr Schwedischer Kultautorin auf der Spur

Zu Beginn erzählte Maren Gottschalk von Lindgrens Kindheit, die geprägt von Disziplin, Haushalt und Spaß war. Schon in jüngsten Jahren las Lindgren Bücher und verschlang diese regelrecht – dies sollte sich durch ihr ganzes Leben ziehen. Auch die familiären Verhältnisse der damaligen Astrid Ericsson anhand der starken emotionalen Bindung zu ihrem Vater erläutert. Mit zunehmendem Alter wurde ihr Wunsch nach Anerkennung Gleichaltriger und Zuneigung größer, aber ihre negative Meinung über sich stand ihr im Weg und sie flüchtete sich in die Welt der Bücher. Nach dem Schulabschluss folgten ein Volontariat und eine ungeplante Schwangerschaft, wodurch sie den Missmut ihres Heimatdorfes zu spüren bekam. Zum einen da sie unverheiratet war und zum anderen, da sie ein Kind von einem verheirateten Mann bekam.

Sie zog alleine nach Stockholm und brachte in Kopenhagen ihren Sohn Lars zur Welt. Dieser wuchs allerdings die erste Zeit, bis Lindgren eine Ausbildung und einen festen Wohnsitz hatte, bei Pflegeeltern auf, bis sie ihn später zu sich holte. Allerdings war das Verhältnis zu ihrem Sohn immer sehr schwierig. In dieser Zeit lernte Lindgren die schlechten Dinge des Lebens kennen, diese Erfahrungen brachte sie teilweise auch in ihren Büchern unter. Gefühle wie Wut, Hass, Trauer, Liebe und Freude verarbeitet Astrid Lindgren in den verschiedensten Gestalten in „Mio mein Mio“, „Die Gebrüder Löwenherz“ und „Im Land der Dämmerung“.