Murr Schultes verdingt sich als Nachtwächter

Und das wurde mit seinem Start um 11.11 Uhr auch von der schrägen Guggenmusik der Gässlesfetzer und dem dreifachen „Murrtal Helau“-Ruf, mitreißend untermalt. Doch auch die Gemeindeverwaltung ist bestrebt, das Geschehen für alle Beteiligten zu einem Erlebnis zu machen: so zeigte Bürgermeister Torsten Bartzsch und seine Mäusegarde auch in diesem Jahr Gegenwehr mit originellen Ideen. Ganz so einfach lassen sich die gewitzten Nager nämlich nicht erobern. Der symbolische Rathausschlüssel hing deshalb hoch droben in der Luft – „mit Mäusefallen gesichert“, wie die Vizepräsidentin der Carnevalsfreunde, Sibylle Szüsz konstatierte.

Auf dem Balkon räkelte sich jemand auf einem überdimensionalen Bett, von dem zunächst nur die Füße erkennbar waren, bevor das schmunzelnde Gemeindeoberhaupt in Nachthemd und Zipfelmütze erschien. Schließlich prangte in großen Lettern an der Rathaustür: „Bürger- und Schlafhaus“. Das war überdies „wegen Übermüdung“ und besonders auch „samstags geschlossen“. Das Bett eifrig vorgewärmt hatte der gleichermaßen zipfelbemützte Hannes, in der Gestalt von Ralf Heidinger, der dafür mit einem Schnäpschen belohnt wurde. „Schließlich muss doch der Staub aus den Zähnen“, so der Schultes.