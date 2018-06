Murr Samuel & Samuel kommen nach Murr

Kochs vierter Versuch, mit Sprungstiefeln und per Vorwärts-Salto über ein fahrendes Auto zu springen, scheiterte. Der erfahrene Turner stürzte und blieb regungslos am Boden liegen. Seither ist der Mann vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Seine Erfahrungen und den Umgang mit der Behinderung hat Samuel Koch, der auch als ausgebildeter Schauspieler tätig ist, unter anderem in seinen eigenen Büchern verarbeitet. Sein neuestes Werk „Rolle vorwärts“ bildet die Grundlage für den literarischen Teil der Konzertlesung, an der sich sein Kollege Samuel Harfst mit Band und eigenen Songs präsentieren wird. Nachvollziehbar, dass ein solcher Abend vor Tiefgang und Berührbarkeit vermutlich nur so strotzt. Denn die beiden Künstler sind eigenwillige Denker, die aber auch den Humor ins Spiel zu bringen verstehen. Mit den inzwischen mehr als 100 gemeinsamen Auftritten ist für die Künstler auch „viel mehr Spontanität in das Miteinander gekommen und erhöht so noch einmal den eigenen Spaß“, wie Samuel Harfst im persönlichen Gespräch verdeutlicht.