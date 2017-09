Murr/Rielingshausen Yasin El Azzazy steht im Finale

Murr/Marbach-Rielingshausen - Yasin El Azzazy hat den starken Eindruck aus den ersten beiden Runden der TV-Show „Ninja Warrior“ bestätigt und hat auch das Halbfinale überstanden. Damit ist der 27-Jährige im Finale, das am nächsten Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird. „Es war interessant“, sagt der Murrer. Was vor allem daran lag, dass es dieses Mal nicht genügte, den Parcours zu bewältigen. Das gelang mehr als den fürs Finale vorgesehenen 28 Teilnehmern, sodass die Zeit ausschlaggebend war. Doch auch hier ließ der Student nichts anbrennen. Er belegte den 20. Platz – musste aber eine Schrecksekunde überstehen. „Ich hatte mich mit dem Fuß in einem Netz verheddert.“ Er verlor wertvolle Sekunden, bis er sich wieder entknotet hatte. „Dann bin ich aber schnell durchgekommen“, stellt er fest.