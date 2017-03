Murr Politiker sorgt sich um Pegelstand der Murr

Das Ministerium macht klar, dass sich niedrige Pegelstände auf die Wasserqualität auswirken. Aus einem einfachen Grund: „Wenn der Abfluss abnimmt, nimmt der Anteil des Wassers aus den Kläranlagen im Verhältnis zum Gesamtabfluss zu“, konstatiert die Behörde. Die Konzentration der mit dem Abwasser eingetragenen Substanzen – darunter Nährstoffe wie Phosphor oder Ammonium – steige. Von diesem Effekt sei auch die Murr betroffen. Das ließ Gernot Gruber aufhorchen. Schließlich stamme bei einem geringen Abfluss 14 Prozent des Flusswassers aus Kläranlagen. „Bei Niedrigwasser verschlechtert sich die Wasserqualität entsprechend“, konstatiert der Landtagsabgeordnete.

Die damit einhergehende Nährstoffkonzentration könnte wiederum dazu führen, dass Pflanzen gefördert werden, die diese Ballung lieben, erwidert das Ministerium auf die Anfrage von Gernot Gruber. Prinzipiell seien Wasserpflanzen aber an das Auf und Ab des Pegels gewöhnt, sodass sich periodische Wasserschwankungen „mittel- bis langfristig in der Regel nur unerheblich auf die Bestände auswirken“. Ein dauerhaft niedriger Stand könnte zwar unter Umständen dazu führen, dass sich Auenwälder nur noch an gewässernahen Streifen ansiedeln. Doch besagte Wälder seien oft ohnehin nicht mehr flächig anzutreffen – weil sie beispielsweise durch die Landwirtschaft zurückgedrängt wurden. Ähnlich die Perspektiven für die Tierwelt: Wasserschwankungen wirken sich nach Aussage des Ministeriums generell nur unerheblich auf die Population aus. Langanhaltende, niedrige Stände reduzierten jedoch den Lebensraum. Und sollte es je so weit kommen, dass bestimmte Abschnitte trocken gelegt werden, so sei „mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen“.

Doch was dagegen tun? „Da habe ich auch noch keine zündende Idee“, räumt Gernot Gruber ein. Zumal die Erderwärmung dahinterstecke, die man lokal nur begrenzt bekämpfen könne. Der Politiker kann sich aber vorstellen, die Pegel über die Hochwasserrückhaltebecken, die an der Murr gebaut werden sollen, höher zu halten. So oder so wolle er in einem Jahr nachhaken, wie sich die Lage entwickelt hat.