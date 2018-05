Murr Nur Könner musizieren mit so viel Schwung

Anspruch und Talent überzeugten bei dem Auftritt in Murr von der ersten Sekunde an, Begeisterung und Leidenschaft übertrugen sich sofort auf das Publikum. Mit stimmlicher Perfektion und ausgefeilten Arrangements, mit schwungvoller Leichtigkeit und abwechslungsreicher Bühnenpräsentation zogen „Vocal Affair“ die Gäste im Bürgersaal sofort in ihren Bann und rissen die Zuhörer mit. Rodolfo Guzman Tenore führte mit Humor und Charme durch das Programm, begleitete die Sängerinnen und Sänger an den Tasten und ließ in seine Moderationen Wissenswertes und Inte-ressantes über die präsentierten Stücke einfließen. Das Repertoire des Abends schöpfte aus der gesamten Bandbreite der verschiedensten Musikgenres von klassisch inspirierten Titeln über Jazz und Swing und Stücken von den Beatles bis hin zu populären Nummern von Rock- und Popgrößen wie Madonna, Michael Jackson oder der Gruppe Queen.