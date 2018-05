Murr Neun Eidechsen sind erfolgreich umgesiedelt worden

Der Bürgermeister Torsten Bartzsch gab in der Ratssitzung am Dienstag bekannt, dass das Stuttgarter Fachbüro Gruppe für ökologische Gutachten Detzel & Matthäus und der Bauhof insgesamt neun Eidechsen gefangen und umgesiedelt haben. Die vier Zauneidechsen und die fünf Mauereidechsen leben jetzt in zwei Steinriegeln, die der Bauhof in einem umzäunten Bereich im östlichen Bereich des Grundstücks angelegt hat.