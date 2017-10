Murr Neuer Wohnraum mitten im Zentrum

Möglich wurde das neue Wohnareal dank der „super fairen Verhandlung“, so Layher, mit den bisherigen Eignern, der Familie Maier-Thürrauch, die ebenfalls anwesend war und ein Zahnrad für den Grundstein mitgebracht hatte. In den Grundstein kamen außerdem ein aktuelles Exemplar der Marbacher Zeitung und eine Liste aller am Bau beteiligten Unternehmen.

Wie groß der Bedarf an neuem Wohnraum in der Region tatsächlich ist, verdeutlichte Albrecht Layher: „20 bis 30 Bewerber kommen bei uns auf jede angebotene Mietwohnung.“ Ein dickes Lob erteilte er der Gemeindeverwaltung: „Wenn alle so schnell arbeiten würden wie die Verwaltung in Murr, hätten wir vermutlich keine Wohnungsnot mehr.“ Dennoch, so erklärte Rathauschef Torsten Bartzsch, habe man sich im Gemeinderat „intensive Gedanken gemacht über die Dichte und Art der Bebauung.“

Bei aller Vorfreude auf das Projekt gab es auch einen kleinen Wermutstropfen: „Layhers Hauskapelle“ spielte zum letzten Mal schwungvollen Dixieland-Jazz. Frontmann Erich Harsch aus Mundelsheim hört altershalber auf.