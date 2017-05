Murr Neu-Murrer sollen sich schnell wohlfühlen

Begrüßt wurden die Neubürger dann von Bürgermeister Torsten Bartzsch. Er hatte eine Präsentation über Murr vorbereitet, in der für jeden noch ein paar interessante Fakten über die neue Heimat dabei gewesen sein dürften. In einem kurzen „Blick zurück“ erfuhren die Gäste, wo sie in Murr noch Spuren der Römer finden, dass die Gemeinde erstmals im Jahre 972 urkundlich erwähnt wurde und was es mit der Hardtlinde auf sich hat. Doch auch über das aktuelle Leben in der Gemeinde wie regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, öffentliche Einrichtungen und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wurden die Neubürger umfassend informiert. Neben derzeitigen Bauprojekten wie dem Jugendhaus ging Torsten Bartzsch auch darauf ein, welche „Sehenswürdigkeiten“ oder zumindest historisch bedeutsamen Gebäude in der Kommune noch erhalten sind. Er hoffte, dass sich die Neubürger gemäß dem Motto „Murr muss man mögen“ in der Gemeinde schnell wohlfühlen werden.

Im Anschluss wurde mit dem SGV der größte Verein der Gemeinde von dessen Vorsitzender Liane Sinn vorgestellt. Die neu zugezogenen Murrer erfuhren, welche Möglichkeiten der Verein in den Bereichen Fußball, Leichtathletik, Turnen, Badminton und Karate bietet. Warum der Club so viel unter einem Dach vereint, wurde ebenfalls erklärt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten die Neugründung nur eines Vereins pro Ort erlaubt, sodass der SGV in seiner heutigen Form in drei Jahren erst sein 75. Jubiläum feiern wird. Die Abteilung Gesang kann jedoch bereits auf eine Geschichte von über 150 Jahren zurückblicken. Der Chor des SGV gestaltete mit Stücken wie „Amazing Grace“ auch den musikalischen Rahmen des Nachmittags.