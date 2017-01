Murr Nach Streit Messer gezückt

Vorausgegangen war der Attacke gegen 4 Uhr am Samstagmorgen eine verbale Auseinandersetzung im Nachtbus nach Murr zwischen zwei Gruppen, die jeweils aus mehreren Männern bestanden. Nachdem diverse Beleidigungen ausgetauscht worden waren, verwies der Fahrer die Streithähne im Bereich der Marbacher Straße in Murr des Busses. Dort entwickelte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Schlägerei, in deren Verlauf eine Person ein Messer zückte und dem 26-jährigen Asylbewerber aus dem Kosovo an der Hand derart verletzte, dass sein kleiner Finger nahezu komplett abgetrennt wurde. Die Gruppe um den vermeintlichen Übeltäter entfernte sich daraufhin vom Tatort. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ob der abgetrennte Finger gerettet werden kann, werde sich erst in den nächsten Tagen herausstellen, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Hergang und den Beteiligten der Auseinandersetzung geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, zu melden.