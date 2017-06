Murr Mit Geknatter und ganz viel Rauch geht’s los

So flott ging es am Samstag nicht zu. Rolf Bantel ist dennoch stolz auf seine blaue Puch, die immerhin 70 Sachen macht. „Da noch eine schöne Frau hintendrauf und los geht’s!“ Was die holde Ehefrau wohl dazu sagt, denn die darf auch nicht wissen, dass ihr Badezimmerreiniger das beste Mittel für das blitzblanke Chrom ist. „Das gibt keine Dabber.“

Den österreichischen „Luxusroller“, der 1961 umgerechnet 1300 Mark gekostet hat, kaufte Bantel als Schrott auf und hat ihn lange und liebevoll restauriert. Umso mehr machen die Ausfahrt und die bewundernden Blicke Spaß.