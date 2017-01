Murr Mehr Übungsstunden und Einsätze für die aktiven Wehrleute

Der Kommandant hob in seinem Vortrag auch den guten Ausbildungsstand hervor, den es für das kommende Jahr zu erhalten gelte. „Denn nur wer regelmäßig übt, sich fortbildet und trainiert, ist fit und gewappnet für den Ernstfall, der leider immer eintreten kann“, so Marcus Leibbrandt.

Zwar seien etwas weniger Übungen als 2015 durchgeführt worden, doch die Beteiligung an den einzelnen Übungen habe sich erhöht. Im Verlauf des Jahres 2016 haben die Feuerwehrleute so insgesamt 1800 Übungsstunden und damit 300 mehr als im Vorjahr absolviert. Besonders hervorzuheben sind dabei die Übung zum sicheren Umgang mit Erdgas im Sicherheitstechnischen Trainingszentrum Syna in Oberneisen sowie der Besuch der Brandübungsanlage in Altensteig.