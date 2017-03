Murr Mehr als Kosmetik scheint am Dorfplatz nicht möglich

Die Garage wird aber kaum befahren. Das beobachtet auch der Freie-Wähler-Fraktionschef Gunter Hekel, der beruflich oft am Dorfplatz zu tun hat. Der Getränkehändler ist „gottfroh, dass wir die Parkplätze auf dem Dorfplatz haben“. Platz für zusätzliche Anpflanzungen sehe er dort nicht. „Höchstens am Rathaus könnten noch zwei bis drei Blumentröge stehen.“ Laut Hekel sind die Parkplätze auf dem Dorfplatz besonders zwischen 11 und 12 Uhr, zwischen 15 und 15.30 Uhr und abends zwischen 17 und 17.30 Uhr so voll, dass Kunden der Apotheke tief in die Mühlgasse fahren, um dort zu parken. „Frauen benutzen ungern die Tiefgarage“, sagt Hekel. Aber auch Männer täten sich schwer, denn die Parkplätze seien sehr schmal für Autos heutiger Bauweise.

Ob die Gemeinde Geld in die Hand nehmen sollte, um die Parkplätze in der Tiefgarage zu verbreitern? „Das hieße, die Zahl der Parkplätze zu reduzieren“, gibt Rainer Fröbel, der Fraktionsvorsitzende der SPD, zu bedenken. Er schätzt die Parkplatznot in Murr nicht so dramatisch ein wie in großen Städten, „wo die Leute dreimal im Kreis fahren, bevor sie einen Parkplatz finden“. Prinzipiell sollte der Dorfplatz vor allem der Grundversorgung dienen. Dafür seien die Stellplätze für die Autos elementar. Mit dem Norma, dem Geldautomaten der Kreissparkasse, dem Bürger- und Rathaus, den Cafés und anderen Geschäften seien publikumsintensive Einrichtungen zu bedienen. Den Dorfplatz in ein Kuschelgrün zu verwandeln, sei nicht möglich. „Andere große Begegnungsplätze wie der Ludwigsburger Marktplatz sind auch leer, weil der Platz gebraucht wird“, sagt Fröbel und erinnert an die Feste, die man auf dem Dorfplatz feiere, sowie den Wochenmarkt, zu dem die Bürger dann auch zu Fuß kommen.

Die Stärke des Dorfplatzes sieht Eugen Hofmann, Fraktionschef der CDU, darin, dass die Bürger Einkäufe und Erledigungen dort bündeln könnten. Den Platz halte er auch so für attraktiv: „Wenn man da einen Frühjahrsputz macht, sieht alles wieder ganz umgänglich aus.“ Allerdings müsse der Bauhof den Bodenbelag stückweise erneuern, da dieser in die Jahre gekommen sei. Große Bäume zu pflanzen, sei wegen der Tiefgarage darunter nicht möglich.