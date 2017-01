Murr Masken abstauben und los geht’s

Dennoch wird es für die Carnevalsfreunde diesmal eine Kampagne „mit schwarzem Bändel“ sein, wie es die Vizepräsidenten Sibylle und Ulrich Szüsz ausdrücken. Grund ist der Tod des Gründungsmitgliedes Gerhard Butz Ende November. Der 80-Jährige hatte den Verein stark geprägt, im Jahr 2010 erhielt er die höchste Auszeichnung für seine Treue – den Orden Hirsch am goldenen Vlies. 2012 würdigte dann der Verein seine langjährige aktive Zugehörigkeit zum Elferrat mit der Ernennung zum Ehrenelferrat.

„Sein Tod hat alle sehr betroffen gemacht“, so das Ehepaar Szüsz. Dementsprechend habe man sich auch etwas Ruhe gegönnt und auch die Kampagne ruhiger angehen lassen. Sibylle Szüsz ist sich aber sicher: „Unsere befreundeten Vereine werden es uns sicher verzeihen, dass wir zur einen oder anderen Veranstaltung diesmal keinen Vertreter schicken.“ Mit dem morgigen 6. Januar geht es aber auch für die Carnevalsfreunde so richtig los. „Das ist ein dicker Tag für uns“, so die Vize-Präsidenten. Drei bis vier andere Veranstaltungen werden besucht, außerdem laden die CFM selbst vereinsintern zum Neujahrsempfang und zum anschließenden Maskenabstauben ein. Die Zeremonie findet in der und um die Gaststätte Butz statt. Die Masken werden aus der Kiste geholt, entstaubt und an die Mitglieder verteilt.

Wenn die inzwischen 14 Murr’mer Narren ausgestattet sind und ihren Brauchtumstanz gezeigt haben, geht es unter anderem weiter nach Steinheim zu den Gloschd’r Hexa und ihrem kleinen Umzug. Und damit sind die Carnevalsfreunde dann mittendrin in der Fasnetssaison. „Wir sind jedes Wochenende unterwegs“, so Sibylle Szüsz. „Wir haben viele Einladungen.“ Zum Höhepunkt des Faschings stehen dann wieder die eigenen Veranstaltungen der Carnevalsfreunde im Mittelpunkt. Die SchmoDo-Party am Schmotzigen Donnerstag, der Kinderfasching am Faschingsfreitag. Es folgen die Prunksitzung am Faschingssamstag und der große Umzug durch Murr am Faschingssonntag.

Während man sich übrigens jetzt schon auf das Jubiläumsjahr 2018/2019 vorbereitet – die Carnevalsfreunde werden dann 44 Jahre alt – gilt es diese Saison ein kleines Jubiläum zu feiern: 33 Jahre Gardetanz.