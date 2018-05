Murr/Leichtathletik Sogar noch ein Titel mehr als im Vorjahr

Murr - Seit knapp drei Jahren lebt Alexandra Funk mit einer Spenderniere ihrer Mutter. Vergangenes Jahr nahm die heute 21-jährige Murrerin erstmals an Leichtathletik-Wettkämpfen für Transplantierte teil. Jeweils vier Deutsche und Weltmeistertitel waren die stolze Bilanz der Premierensaison. Kürzlich ging Alexandra Funk nun bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Transplantierten in Villingen-Schwenningen an den Start – und toppte mit fünf Goldmedaillen das Ergebnis von 2017 sogar noch.