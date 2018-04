Murr/Leichtathletik Der letzte Vorhang für den Murrer Volkslauf

Die Wehmut bei Funk und seinem Team „hält sich in Grenzen. Es ist ehrlich gesagt eher Vorfreude da, dass wir es bald geschafft haben. Denn es hat ja einen Grund, warum wir aufhören. Es ist einfach für alle eine zeitliche Belastung – trotz der Routine, die sich im Laufe der Jahre eingestellt hat.“ Reaktionen hat er viele bekommen, meist wurde bedauert, dass es den Lauf nicht mehr geben soll. „Insbesondere aus den Schulen und Kindergärten, die in den vergangenen Jahren ja stets mit vielen Kids am Start waren“, berichtet Uwe Funk. Und viele Kinder bringen erfahrungsgemäß auch immer viele Zuschauer mit. „Da sind dann Eltern oder Großeltern mit dabei. Und die machen natürlich auch Umsatz bei der Bewirtung. Die Läufer selbst sind ja nicht unbedingt die Zielgruppe für eine Rote Wurst.“