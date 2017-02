Murr/Leichtahtletik Der Murrer Volkslauf steht auf der Kippe

Der Murrer Volkslauf findet am 29. April zum 29. Mal statt. Bei dieser langen Zeit darf getrost von einer Traditionsveranstaltung gesprochen werden. Doch genau diese steht nun auf der Kippe. Denn bereits jetzt ist klar: Die aktuellen Organisatoren hören im kommenden Jahr nach der 30. Auflage auf. „Wir gehen nicht im Groll oder weil es keinen Spaß gemacht hat. Aber es gibt für alles seine Zeit, und unsere ist jetzt hier um. Wir gehen gerne in die zweite Reihe, aber die Organisatoren-Verantwortung wollen wir nicht mehr“, sagt Uwe Funk, der die Leitung 2014 zusammen mit seiner Frau Susanne sowie dem Ehepaar Kerstin und Michael Buck von der Abteilung Turnen des SGV Murr übernommen hat. Insgesamt besteht das Organisationsteam aus sieben Personen. „Angedacht war bei der Übernahme 2014, dasss jede Abteilung des SGV einen Vertreter stellt. Aber das war von Anfang an eine halbgare Geschichte. Das hat nicht geklappt“, berichtet Uwe Funk.

Weiter fügt er an: „Jedes Jahr ist dann noch jemand abgesprungen. Wir Leichtathleten und Turner sind jetzt übrig.“ Doch das nicht mehr lange. Noch zwei Auflagen stehen an, dann ist eben auch für sie Schluss. Wie es dann weitergeht? – Bislang steht hier ein großes Fragezeichen. „Der Hauptverein ist jetzt in der Pflicht, jemanden zu suchen. Wir haben unsere Entscheidung bereits frühzeitig mitgeteilt, damit man sich darauf einstellen kann“, erklärt Funk. Bislang sind jedoch keine Nachfolger in Sicht. Sollte das so bleiben, wäre im schlimmsten Fall nach der 30. Auflage komplett Schluss.