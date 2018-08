Murr Kreisel-Bau beginnt

Die Arbeiten am Kreisverkehr Bietigheimer Straße/Bei der Bergkelter/Im Langen Feld gehen bald los: Die ausführende Baufirma Gläser beginnt nun definitiv am Donnerstag, 9. August, mit den Bauarbeiten, die in mehreren Abschnitten ausgeführt werden, teilt die Gemeinde Murr mit. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern.