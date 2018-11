Murr Komplette Sperrung an einem Wochenende

Murr - Der Neubau des Kreisverkehrs bei der Bergkelter in Murr tritt in seine letzte Phase. Ende November wird die Tragschicht aufgebracht, teilte der Bürgermeister Torsten Bartzsch am Dienstag im Gemeinderat mit. Komplett gesperrt werde der Bereich am Wochenende des 1./2. Dezember, wenn der Endbelag aufgetragen wird. Etwas Geduld brauchen die Autofahrer nach dem Wochenende bis zum 20. Dezember. In dieser Zeit wird die momentane Verkehrsführung beibehalten. Der Grund: Die Arbeiten für die Gehwege haben sich verzögert. Es sei zu gefährlich, die Wege bei fließendem Verkehr weiter zu bearbeiten, erklärte Bartzsch den Räten.