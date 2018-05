Murr Kommune nimmt ungeplante zwei Millionen Euro mit

Murr - Ein cleverer Kämmerer plant immer so, dass er am Ende mit guten Nachrichten aufwarten kann. An diese Devise hat sich auch der Leiter der Murrer Finanzabteilung im Rathaus, Albrecht Keppler, gehalten. Er legte den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag die Jahresrechnung für 2017 vor. Unterm Strich verbleiben der Kommune zwei Millionen Euro mehr als geplant.