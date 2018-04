Murr Kleeblatt-Erweiterung in zwei Varianten

Murr - Wie in vielen anderen Gemeinden steht auch in Murr die Auflösung von bald nicht mehr zulässigen Doppelzimmern in Seniorenheimen an. Man habe zwar nur vier Doppelzimmer im Kleeblattheim, so der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch auf Nachfrage. Aber klar sei: Es muss was geschehen, wenn man die Heimbauverordnung des Landes erfüllen will. Der Umbau der vier Doppelzimmer, die an den jeweiligen Enden der Zimmerzeilen liegen, wäre mit vergleichsweise geringem Aufwand zu machen, würde bei der Anzahl der Pflegeplätze aber keine Erhöhung bringen. „Wir würden nur einen Ausgleich schaffen. Mit unseren insgesamt 25 Pflegeplätzen sind wir an der untersten Grenze dessen, was wirtschaftlich sinnvoll ist“, erklärt Bartzsch. Zudem sage der Kreispflegeplan für Murr ein Defizit an Pflegeplätzen voraus. Und auch für die derzeit 22 betreuten Wohnungen besteht eine rege Nachfrage.