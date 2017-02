Murr Jury ist überzeugt vom Jugendhaus-Entwurf

Interessanterweise nahm nur der Siegerentwurf den Pfahlbau richtig ernst und konzipierte sein Modell von Anfang an mit Stahlträgern als Unterbau. Diesen Aspekt des schwebenden Gebäuderiegels honorierte die Jury – der unter anderem sechs Architekten und fünf Gemeinderäte und Vertreter der Jugendsozialarbeit angehörten – ebenso wie den barrierefreien Zugang vorne und den Sichtkontakt zur Murrlandschaft, den man als Besucher gleich im Eingangsbereich hat.

Räume zum Rückzug und zum Wohlfühlen gibt es im Siegerentwurf auch dadurch, dass die Zimmerhöhen nicht einheitlich sind, sondern in Richtung Osten abfallen. „Eine flexible Bespielung der Räume ist möglich“, bilanzierte Petra Zeese in ihrer Analyse. Ausführlich ging sie auf jeden der anonym eingereichten Entwürfe ein. Eine mondäne Planung mit mehren Kuben schied ebenso aus wie ein Gebäude, das wie ein Schiff aussah, aber funktionale Defizite aufwies. Immerhin auf den zweiten Platz schaffte es ein groß angelegter Pavillon mit einer „weiten Geste“ und verschwenktem Dach, der aber wohl schwer zu möblieren gewesen wäre, da er nicht die für die Jugendarbeit nötigen Rückzugsmöglichkeiten bietet. Da auch die anderen beiden Modelle letztlich nicht an die Qualität der Fellbacher Architekten heranreichten, fiel das Urteil der Jury eindeutig aus.

Erfreut und „happy“ zeigte sich der Gewinner des Wettbewerbs, Albrecht Scheible. Er stellte sein zwölfköpfiges Team der 30 Jahre alten Firma in einer Präsentation ebenso vor wie die gewonnenen Wettbewerbe und Projekte im Holzbau für die öffentliche Hand. So baue man in diesem Jahr auch die Sporthalle in Murrhardt. „Das Ziel war, ein wirtschaftliches und einfaches Gebäude zu konzipieren“, sagte er und beschrieb das Raumprogramm (siehe Planskizze).

Über die Kosten des Neubaus ist an dem Abend nicht gesprochen worden. Der Bürgermeister Torsten Bartzsch geht aber von einem „wirtschaftlichen“ Entwurf aus. Eine Deckelung des Betrages gebe es bisher nicht, aber durch die Projektbeschreibung seien die Strukturen und ein grober Kostenrahmen schon erkennbar, sagte der Verwaltungschef am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir werden keine böse Überraschung erleben.“ Man müsse zumindest mit einem siebenstelligen Betrag rechnen, sollte der Gemeinderat dem Entwurf zustimmen.

Der weitere Zeitplan sieht laut Bürgermeister eine Genehmigungs- und Planungsphase bis Frühjahr 2018 vor – danach könnte der Bau in etwa einem Jahr über die Bühne gehen.