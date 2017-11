Murr Junge aus dem Ort haben Vorrang

In dem Neubaugebiet können aber auch Senioren geeigneten Wohnraum erwerben. So entstehen sechs Bungalows ohne Keller. Dort spielt sich das Leben quasi auf einer Etage barrierefrei ab. „Diese Häuser sind aber auch für Familien interessant“, sagt Torsten Bartzsch, der mit dem Stuttgarter Planungsbüro FPZ das Konzept entwickelte, wonach keine höheren Mehrfamilienhäuser gebaut werden können. Diese seien im Rahmen der Innenverdichtung vorgesehen. Dort verfolge die Gemeinde im Rahmen der Ortskernsanierung einige Projekte. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Neubaugebieten am Rand und dem Innenbereich der Kommune hält der Bürgermeister für wichtig. „Wir haben seit Beginn der Ortskernsanierungen rund fünf Hektar geschaffen, die wir sonst in Neubaugebieten mit dem entsprechenden Flächenverbrauch bereit gestellt hätten.“

Die FPZ-Planerin Petra Zeese sähe Mehrfamilienhäuser in der ebenen Fläche des Langen Feldes als „städtebaulich nicht erstrebenswert“ an. Die Gemeinde habe in der Innenverdichtung im Kernort „genügend Alternativen“, Wohnungen bauen zu lassen. Obwohl die Gemeinde im Langen Feld nur Einfamilienhäuser, Doppel- und Kettenhäuser zulasse, habe sie auf eine verdichtete Bauweise dort geachtet. So schreibe der Regionalplan 22 Wohneinheiten pro Hektar vor, man selbst läge im Langen Feld VI bei 24 Wohneinheiten pro Hektar. Das Neubaugebiet übererfülle zudem mit 53 Einwohnern pro Hektar die Vorgabe von 25 bis 30 Einwohnern. Zeese sieht darin eine „effektive Bauweise“, die dennoch ein „angenehmes Wohnen“ ermögliche. Dazu trage auch ein Platz bei, auf dem sich die Generationen treffen könnten.

Der Bau dieses Platzes steht allerdings noch bevor. Das Neubaugebiet sollte Ende September erschlossen worden sein. Es wurde zwei Wochen später, was allerdings bei einer sechsmonatigen Laufzeit durchaus im Rahmen liege, findet der Bürgermeister Torsten Bartzsch. Auch werde wohl der Kostenrahmen von 1,1 Millionen Euro für die Erschließung durch die Firma Klöpfer eingehalten.

Von einem „normalen“ Verlauf der Tiefbauarbeiten berichtet Christian Opitz, stellvertretender Leiter des Verbandsbauamtes Großbottwar. Dass man beim Verlegen der Kanäle auf Fels gestoßen sei, findet der Ingenieur „als normal für Murr“. Glasfaserkabel seien von der Telekom bis zu den Grundstücken verlegt worden und ermöglichten schnelles Internet.