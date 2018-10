Murr Investor gefunden: UBC bleibt in Murr

Nun hat man mit der UBC Composites einen Investor gefunden, der offenbar passt. Hinter der GmbH stehen die Eigentümer der Industrieholding Operando Partners GmbH – ein Finanzinvestor – und zwei Familienunternehmen aus dem deutschen Mittelstand, deren Namen noch nicht genannt werden sollen, wie Schorlemmer auf Nachfrage mitteilt. „Ich gehe aber davon aus, dass sie sich noch outen werden“, so der Sprecher von Schulze & Braun. Die UBC Composites GmbH will auf jeden Fall Stabilität in der Führung und im Produktportfolio erreichen. Geschäftsführer Christian Breuer: „Es gilt, im Rahmen eines langfristigen Engagements die Stärken des Unternehmens auszubauen, um Kunden komplexe Leichtbaukonstruktionen vorrangig in den Segmenten Automotive, Motorsport und Aerospace anzubieten.“

Das alles soll am Standort in Murr mit 58 Mitarbeitern passieren. Weitere rund 60 Kollegen am Standort Freiberg stehen auf der Straße. Hier wurden bislang Projekte im Kleinserienbereich umgesetzt. Die vorhandenen Aufträge werden in enger Abstimmung mit dem Kunden Porsche bis Ende Januar 2019 fertig produziert, danach wird der Standort geschlossen. „Das ist mit Porsche auch genau so abgestimmt“, erklärt Ingo Schorlemmer.

Der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch freut sich, dass UBC in Murr bleibt. „Wenn die Firma in neuer Konstellation sicher in Murr erhalten bleibt, ist das natürlich positiv“, so Bartzsch. „Es ist gut, dass es weitergeht und dass die Arbeitsplätze hier erhalten bleiben.“ Seitens der Auffanggesellschaft sei kein weiterer Abbau geplant, bestätigt Schorlemmer.