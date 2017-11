Murr Im Jugendhaus gibt’s jede Menge zu tun

Die Ursachen solcher Verhaltensweisen lägen in desolaten familiären Situationen. Teilweise kämen Jugendliche ohne Mittagessen ins Magnet. Nach Wochenenden zeigten sich, so Harsch, die Auswirkungen eines extrem hohen PC- und Fernsehkonsums in einer erhöhten Aggressivität. Es kämen auch mehr Besucher aus Förderschulen – die Inklusion erfordere „viel Manpower“. Rund 80 Prozent der Gäste haben einen Migrationshintergrund. Ins Magnet kommen zu einem Drittel Mädchen, zu zwei Drittel Jungen.

Um zu helfen, sei eine „aushaltende Grundeinstellung“ wichtig, erklärte Ulrich Harsch. Im Jugendhaus erhielten die Gäste Schutz vor Gewalt, Abwertung und Respektlosigkeit. Die Magnet-Mitarbeiter bemühten sich, die Beziehungen im Haus positiv und stabil zu gestalten.

Das Personal könne die Arbeit aktuell leisten, sagte Ulrich Harsch auf die Frage von SPD-Rat Guido Seitz, ob mehr Personal erforderlich sei. Derzeit hat der Leiter eine 60-Prozent-Stelle, seine Kollegin Maria Viúdez ist zu 50 Prozent in Murr und Pleidelsheim angestellt. Es engagiere sich zudem mit Katharina Schulz eine Praktikantin im Freiwilligen Sozialen Jahr.

Der Bau des neuen Jugendhauses werde aber zusätzliche Angebote mit sich bringen, was mehr Personal erforderlich machen könnte, meinte Harsch. Auch Bürgermeister Torsten Bartzsch hält das für wahrscheinlich, wie er am Mittwoch unserer Zeitung erklärte. „Der Bericht hat uns gezeigt, dass wir uns mit den Jugendlichen in der offenen Arbeit beschäftigen müssen.“

Positiv äußerte sich auch Rainer Fröbel in der Sitzung am Dienstag: „Die Blitzlichter machen deutlich, was für harte Arbeit da drin steckt.“ Jeder Jugendliche sei aber ein Mitglied der Gesellschaft, das es verdient habe, dass sich um es gekümmert werde. Ein Jugendhaus sei deshalb keine Einrichtung, „um Happy hour“ zu machen. Dass Jugendliche sich manchmal auf ihre Weise äußern, gehöre dazu.

Ob denn alles nur negativ sei, wollte Ellen Mohr-Essig von den Grünen wissen. Dies sei beileibe nicht so, sagte Ulrich Harsch und verwies auf die vielen gelungenen Projekte und darauf, wie gut Jugendliche in Vereinen integriert seien. Er wolle in der Zeitung nicht lesen, dass es im Jugendhaus nur Problemfälle gebe. Das belegten dann auch ermutigende Bilder vom Jahr.